Поліські деруни: оригінальний рецепт солоного торта

Поліські деруни / © Credits

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Полісся, з його лісами, щедро ділиться смаками — грибами, картоплею, ароматною цибулею. І з цих простих продуктів народжується справжній шедевр — поліський дерун, який готують не просто як млинці, а викладають шарами, немов солоний торт, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp. Така страва стане ідеальним варіантом для святкового столу, дружньої вечері чи навіть незвичного сніданку у вихідний.

Інгредієнти

Для дерунів

Картопля 700 г

Цибуля 100 г

Борошно 2 ст. л

Яйця 2 шт.

Сіль

Перець

Олія

Для грибної начинки

Гриби (шампіньйони чи лісові) 400 г

Цибуля 100 г

Вершки 150 г

Сіль

Перець

Олія 15 г

Твердий сир 120 г

Приготування

Розігрійте трохи олії на пательні. Обсмажте гриби до напівготовності — 3–4 хв і зніміть зі сковороди. У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості (5–6 хв). Додайте до неї гриби, посоліть, поперчіть, влийте вершки. Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні 10 хв — поки начинка не стане ніжною та ароматною. Картоплю та цибулю натріть на найдрібнішій тертці (чи скористайтеся кухонним комбайном). Щоб картопля не темніла, чергуйте натирання з цибулею. Вичавіть зайву рідину руками. До маси додайте яйця, борошно, сіль і перець, ретельно вимішайте до однорідності. Розігрійте трохи олії на пательні. Викладіть картопляну суміш тонким рівнем, формуючи великий дерун на всю сковороду. Обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки, потім обережно переверніть. На застелене пергаментом або змащене маслом деко викладіть перший готовий дерун. Зверху рівномірно розподіліть частину грибної начинки. Посипте тертим сиром. Повторюйте шари: дерун — начинка — сир. Завершіть шаром сиру. Поставте у духовку, розігріту до 180°C, на 5–8 хв — лише щоб сир розплавився та поєднав усі смаки в єдине ціле.

Поради:

Для вираженішого аромату спробуйте додати до начинки трішки сушеного чебрецю чи дрібку мускатного горіха.

Якщо хочете легший варіант — частину картоплі можна замінити на кабачок або моркву.

Страва чудово смакує не лише гарячою, а й наступного дня — просто підігрійте у духовці чи на сковороді.

Поліський дерун у вигляді торта — це поєднання українських традицій з сучасною кулінарною подачею. Страва, яка пробуджує апетит, зігріває серце та дарує затишок у кожному шматочку.

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