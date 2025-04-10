Три знаки, яким доведеться вирішити важливе питання в особистому житті

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Зміст Овен Телець Скорпіон

Сьогодні, 10 квітня, вирішувати, чи варто продовжувати стосунки з коханою людиною чи краще їх закінчити, можна представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них прийняти її особливо важливо.

Овен

Овнам, які люблять посперечатися на різні теми, сьогодні краще відмовитися від цієї звички: близька людина, в конфлікт з якими вони вступлять, цілком може вирішити, що з неї достатньо, і заявити про розрив — навряд чи представникам знака це сподобається

Телець

Тільці з властивою їм — рідкісною — впертістю готові будуть раз і назавжди посваритися з коханою людиною, аби виявитися правими. На жаль, сварка, до якої це призведе, виявиться настільки серйозною, що на порядок денний вийде питання про розлучення.

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Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують відмовитися від ризикованих жартів зауважень на адресу інших — особливо близьких їм — людей. Не стримавшись, вони можуть дозволити собі зайве, а в результаті будуть змушені з’ясовувати стосунки з тими, хто їм дуже дорогий.

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