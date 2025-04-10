ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Ворог уночі знову запустив КАБи та дрони

У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Ворожий розвідувальний БпЛА був уночі 10 квітня в районі Запоріжжя. Було залучено засоби для його збиття.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Пізніше ворог запустив КАБи на Сумщину.

У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie