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Ворог уночі знову запустив КАБи та дрони
У низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Ворожий розвідувальний БпЛА був уночі 10 квітня в районі Запоріжжя. Було залучено засоби для його збиття.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Пізніше ворог запустив КАБи на Сумщину.
У низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.