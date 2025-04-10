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- Украина
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Враг ночью снова запустил КАБы и дроны
В ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Вражеский разведывательный БПЛА был ночью 10 апреля в районе Запорожья . Были привлечены средства для его уничтожения.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже враг запустил КАБы в Сумскую область.
В ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек .