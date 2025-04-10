ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Враг ночью снова запустил КАБы и дроны

В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Вражеский разведывательный БПЛА был ночью 10 апреля в районе Запорожья . Были привлечены средства для его уничтожения.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже враг запустил КАБы в Сумскую область.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie