Враг ночью снова запустил КАБы и дроны

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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Вражеский разведывательный БПЛА был ночью 10 апреля в районе Запорожья . Были привлечены средства для его уничтожения.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

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Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже враг запустил КАБы в Сумскую область.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек .