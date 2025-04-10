Астрологический прогноз на 10 апреля

Змея / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел, но и бросать уже начатые не рекомендуется.

Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлится долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая вредна для печени – прежде всего, жира в любом его виде.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.

Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.

Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать лечебные травы.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на проблемы, которые необходимо решать.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: «Философия дает готовность ко всякому повороту судьбы» (Диоген Синопский).

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