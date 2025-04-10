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Астрологический прогноз на 10 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел, но и бросать уже начатые не рекомендуется.
Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлится долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая вредна для печени – прежде всего, жира в любом его виде.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.
Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.
Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать лечебные травы.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на проблемы, которые необходимо решать.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Философия дает готовность ко всякому повороту судьбы» (Диоген Синопский).
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