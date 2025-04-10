Астрологічний прогноз на 10 квітня

Змія / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку нових справ, але й кидати вже розпочаті не рекомендується.

Символ дня: Змія, що ковтає свій хвіст.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: синій, ультрамарин.

Щасливого каміння дня: опал, рубін.

За якусь частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому при перших же симптомах необхідно звертатися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від їжі, яка шкідлива для печінки – насамперед жиру в будь-якому його вигляді.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується категорично.

Дачні роботи дня: рослинам необхідний інтенсивний полив.

Магія та містика дня: у магічних обрядах рекомендується використовувати лікувальні трави.

Сни дня: сни цієї ночі вказують на проблеми, які потрібно вирішувати.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Філософія дає готовність до будь-якого повороту долі» (Діоген Синопський).

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