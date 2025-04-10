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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 квітня: кого та як вітати з іменинами

10 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 квітня, день ангела

Який сьогодні, 10 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 квітня

10 квітня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Максима, Олександра, Федора, Якова.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві часто вступає в суперечки, зухвалий. В дорослому віці стає спокійним, врівноваженим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, вольовий. В дорослому віці стає емоційним, лідером.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “великий”. В дитинстві відкритий і доброзичливий. В дорослому віці стає активним, талановитим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві наполегливий, практичний. В дорослому віці стає творчим, довго шукає собі дружину.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає чесним, працьовитим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступає по п’ятах”. В дитинстві захоплюється всім навколо. В дорослому віці стає балакучим, чесним.

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усього поганого. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радісних моментів, а серце наповнювалося спокоєм і гармонією. Нехай цей день принесе тобі багато світла і тепла!

***

З Днем ангела! Бажаю тобі бути під надійною охороною твого ангела-охоронця, який завжди підтримуватиме і направлятиме вірним шляхом. Нехай удача супроводжує тебе, а серце наповнюється світлом і теплом!

***

Дорогий друже! Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі щастя, любов і підтримку, а ангел завжди оберігає від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, а на кожному кроці тобі супроводжує добробут!

***

Зі святом! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець несе тобі тільки позитивну енергію, вказує правильний шлях і оберігає від усього поганого. Бажаю миру в душі, тепла в серці та багато чудових моментів у житті!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був з тобою, захищаючи від зла та надаючи підтримку в кожній ситуації. Нехай у твоєму житті буде тільки добро, любов і радість!

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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