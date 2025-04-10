Магнитная буря 10 апреля: какоя ее мощность

Магнитная буря.

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В четверг, 10 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что с 2 апреля магнитные бури были мощными. Специалисты фиксировали красный уровень. Это – сильная магнитная буря.

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Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.

Магнитные бури 10 апреля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.