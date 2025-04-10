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Магнитная буря 10 апреля: какоя ее мощность
Воздействие магнитной бури может быть ощутимым.
В четверг, 10 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.
Об этом сообщает meteoagent.
Заметим, что с 2 апреля магнитные бури были мощными. Специалисты фиксировали красный уровень. Это – сильная магнитная буря.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.