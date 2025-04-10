Пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк / © Associated Press

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Пані посол США в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду за власним бажанням. Вона три роки очолювала американське дипломатичне представництво в Києві.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Держдепартаменту США.

«Посол Брінк іде у відставку. Вона була там послом три роки — це довгий час у зоні бойових дій», — йдеться у повідомленні Держдепу.

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Брінк була висунута на посаду посла в Києві колишнім президентом Джо Байденом і обіймала її від травня 2022 року.

Вона належить до дипломатів найвищого рангу, яких новий очільник Державного департаменту Марко Рубіо залишив на своїх посадах після інавгурації президента Дональда Трампа 20 січня.

Хто обійме посаду посла США в Україні, наразі невідомо.

За інформацією джерел Reuters, на цю посаду розглядається Кріс Сміт, заступник помічника держсекретаря з питань Східної Європи та політики й регіональних справ у Бюро з європейських і євразійських справ. Раніше Сміт працював заступником голови місії в посольстві США в Києві від 2022-го до 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Бріджит Брінк розкритикували в Україні через її реакцію на російський удар по Кривому Рогу, коли вона у своєму коментарі жодним словом не згадала про Росію.