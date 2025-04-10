Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку

Посол США в Украине Бриджит Бринк / © Associated Press

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Посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост по собственному желанию. Она три года возглавляла американское дипломатическое представительство в Киеве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Посол Бринк уходит в отставку. Она была там послом три года – это долгое время в зоне боевых действий», – говорится в сообщении Госдепа.

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Бринк была выдвинута на пост бывшим президентом Джо Байденом и занимала должность посла в Киеве с мая 2022 года.

Она принадлежит к дипломатам высшего ранга, которых новый глава Государственного департамента Марко Рубио оставил на своих должностях после инаугурации президента Дональда Трампа 20 января.

Кто займет пост посла США в Украине, пока неизвестно.

По информации источников Reuters, на эту должность рассматривается Крис Смит, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Восточной Европы и политики и региональных дел в Бюро по европейским и евразийским делам. Ранее Смит работал заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 год.

Напомним, недавно Бриджит Бринк раскритиковали в Украине из-за ее реакции на российский удар по Кривому Рогу, когда она в своем комментарии ни слова не упомянула о России.