Модні кольори сезону весна-літо 2025: що в тренді

Мода знову радує різноманітністю і несподіваними поєднаннями / © Pixabay

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Дизайнери визначили колірну палітру весняно-літнього сезону 2025 року. Серед ключових трендів — повернення базових відтінків синього та білого, а також закріплення пудрово-рожевого кольору в гардеробі.

У новому сезоні стилісти радять відійти від надмірного мінімалізму, додаючи в гардероб виразні деталі. У тренді — об’ємні та скульптурні силуети, повітряні тканини, асиметрія та багатошаровість.

Пудрово-рожевий — трендовий колір сезону

Романтичний і повітряний колір, що асоціюється з легкістю та мрійливістю. У сезоні весна-літо 2025 він представлений у м’яких пастельних тонах.

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Дизайнери пропонують звернути увагу на такі кольори і принти в сезоні весна-літо 2025:

Лавандовий — символ витонченості та романтики

Яскраво-жовтий — акцентний колір, що додає енергії

Теплий персиковий — м’який, але виразний

Глибокий синій — елегантний і багатогранний

Фісташковий — освіжаючий і гармонійний

Червоний корал — пристрасний і такий, що привертає увагу

Акварельні розводи — художній і легкий принт

Геометрія — сміливі графічні візерунки

Квіткові мотиви — від ніжних до великих і абстрактних

Зміїний і тигровий принт — для зухвалих і стильних образів

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