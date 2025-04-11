ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1120
Час на прочитання
1 хв

Модні кольори сезону весна-літо 2025: що в тренді

Пудрово-рожевий колір цього сезону — це нова класика. Він став визначальним для сезону, одразу виділяючись на показах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мода знову радує різноманітністю і несподіваними поєднаннями

Мода знову радує різноманітністю і несподіваними поєднаннями / © Pixabay

Дизайнери визначили колірну палітру весняно-літнього сезону 2025 року. Серед ключових трендів — повернення базових відтінків синього та білого, а також закріплення пудрово-рожевого кольору в гардеробі.

У новому сезоні стилісти радять відійти від надмірного мінімалізму, додаючи в гардероб виразні деталі. У тренді — об’ємні та скульптурні силуети, повітряні тканини, асиметрія та багатошаровість.

Пудрово-рожевий — трендовий колір сезону

Романтичний і повітряний колір, що асоціюється з легкістю та мрійливістю. У сезоні весна-літо 2025 він представлений у м’яких пастельних тонах.

Дизайнери пропонують звернути увагу на такі кольори і принти в сезоні весна-літо 2025:

  • Лавандовий — символ витонченості та романтики

  • Яскраво-жовтий — акцентний колір, що додає енергії

  • Теплий персиковий — м’який, але виразний

  • Глибокий синій — елегантний і багатогранний

  • Фісташковий — освіжаючий і гармонійний

  • Червоний корал — пристрасний і такий, що привертає увагу

  • Акварельні розводи — художній і легкий принт

  • Геометрія — сміливі графічні візерунки

  • Квіткові мотиви — від ніжних до великих і абстрактних

  • Зміїний і тигровий принт — для зухвалих і стильних образів

Раніше ми писали про те, що носили українки у 1960-1980 роках. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie