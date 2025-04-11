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Модні кольори сезону весна-літо 2025: що в тренді
Пудрово-рожевий колір цього сезону — це нова класика. Він став визначальним для сезону, одразу виділяючись на показах.
Дизайнери визначили колірну палітру весняно-літнього сезону 2025 року. Серед ключових трендів — повернення базових відтінків синього та білого, а також закріплення пудрово-рожевого кольору в гардеробі.
У новому сезоні стилісти радять відійти від надмірного мінімалізму, додаючи в гардероб виразні деталі. У тренді — об’ємні та скульптурні силуети, повітряні тканини, асиметрія та багатошаровість.
Пудрово-рожевий — трендовий колір сезону
Романтичний і повітряний колір, що асоціюється з легкістю та мрійливістю. У сезоні весна-літо 2025 він представлений у м’яких пастельних тонах.
Дизайнери пропонують звернути увагу на такі кольори і принти в сезоні весна-літо 2025:
Лавандовий — символ витонченості та романтики
Яскраво-жовтий — акцентний колір, що додає енергії
Теплий персиковий — м’який, але виразний
Глибокий синій — елегантний і багатогранний
Фісташковий — освіжаючий і гармонійний
Червоний корал — пристрасний і такий, що привертає увагу
Акварельні розводи — художній і легкий принт
Геометрія — сміливі графічні візерунки
Квіткові мотиви — від ніжних до великих і абстрактних
Зміїний і тигровий принт — для зухвалих і стильних образів
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