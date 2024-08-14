Мода минулого: що носили українки у 1960-1980 роках

Ми зібрали кілька ретрофотографій, за якими можна відстежити, що носили українки в ті роки, і що було модно.
У минулому столітті, хоча місцеві поняття моди дуже відрізнялися від того, що відбувалося в інших частинах світу, все ж таки існували свої тренди і це дуже помітно за старими фотографіями. У різних містах України молоді жінки та дівчата дуже любили яскраві спідниці, підбори та цікаві сумки.
Київ
У столиці влітку жінки та дівчата віддавали перевагу легким спідницям, довжина яких змінювалася відповідно до часу. Наприклад, на фотографіях 70-х можна помітити спідниці нижче коліни, приталені сукні і джинс — короткі міні.
Також на київських модницях можна помітити легкі топи, а ось босоніжки часто поєднувалися з білими шкарпетками.
Одеса
У сонячній Одесі можна роздивитися сукні з квітковими принтами, смужками, приталені спідниці-олівці.
Львів
Це фотографія кінця 60-х років і штанів на той час на жінках не побачити, проте сукні всі дуже яскраві. Довжина спідниці не доходить вище колін і попри львівську бруківку, майже всі жінки на підборах.
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