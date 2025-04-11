Модные цвета сезона весна-лето 2025: что в тренде

Мода снова радует разнообразием и неожиданными сочетаниями / © Pixabay

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Дизайнеры определили цветовую гамму весенне-летнего сезона 2025 года. Среди ключевых трендов — возвращение базовых оттенков синего и белого, а также закрепление пудро-розового цвета в гардеробе.

В новом сезоне стилисты советуют отойти от чрезмерного минимализма, добавляя в гардероб внятные детали. В тренде — объемные и скульптурные силуэты, воздушные ткани, асимметрия и многослойность.

Пудро-розовый — трендовый цвет сезона

Романтический и воздушный цвет ассоциируется с легкостью и мечтательностью. В сезоне весна-лето 2025 года он представлен в мягких пастельных тонах.

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Дизайнеры предлагают обратить внимание на такие цвета и принты в сезоне весна-лето 2025:

Лавандовый — символ изящества и романтики

Ярко-желтый — акцентный цвет, придающий энергии

Теплый персиковый — мягкий, но выразительный

Глубокий синий — элегантный и многогранный

Фисташковый — освежающий и гармоничный

Красный коралл — страстный и привлекающий внимание

Акварельные разводы — художественный и легкий принт

Геометрия — смелые графические узоры

Цветочные мотивы — от нежных до больших и абстрактных

Змеиный и тигровый принт — для дерзких и стильных образов.

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