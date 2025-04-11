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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1120
Время на прочтение
1 мин

Модные цвета сезона весна-лето 2025: что в тренде

Пудро-розовый цвет этого сезона — это новая классика. Он стал определяющим для сезона, сразу выделяясь на показах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мода снова радует разнообразием и неожиданными сочетаниями

Мода снова радует разнообразием и неожиданными сочетаниями / © Pixabay

Дизайнеры определили цветовую гамму весенне-летнего сезона 2025 года. Среди ключевых трендов — возвращение базовых оттенков синего и белого, а также закрепление пудро-розового цвета в гардеробе.

В новом сезоне стилисты советуют отойти от чрезмерного минимализма, добавляя в гардероб внятные детали. В тренде — объемные и скульптурные силуэты, воздушные ткани, асимметрия и многослойность.

Пудро-розовый — трендовый цвет сезона

Романтический и воздушный цвет ассоциируется с легкостью и мечтательностью. В сезоне весна-лето 2025 года он представлен в мягких пастельных тонах.

Дизайнеры предлагают обратить внимание на такие цвета и принты в сезоне весна-лето 2025:

  • Лавандовый — символ изящества и романтики

  • Ярко-желтый — акцентный цвет, придающий энергии

  • Теплый персиковый — мягкий, но выразительный

  • Глубокий синий — элегантный и многогранный

  • Фисташковый — освежающий и гармоничный

  • Красный коралл — страстный и привлекающий внимание

  • Акварельные разводы — художественный и легкий принт

  • Геометрия — смелые графические узоры

  • Цветочные мотивы — от нежных до больших и абстрактных

  • Змеиный и тигровый принт — для дерзких и стильных образов.

Раньше мы писали о том, что носили украинки в 1960-1980 годах. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1120
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