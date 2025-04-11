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Модные цвета сезона весна-лето 2025: что в тренде
Пудро-розовый цвет этого сезона — это новая классика. Он стал определяющим для сезона, сразу выделяясь на показах.
Дизайнеры определили цветовую гамму весенне-летнего сезона 2025 года. Среди ключевых трендов — возвращение базовых оттенков синего и белого, а также закрепление пудро-розового цвета в гардеробе.
В новом сезоне стилисты советуют отойти от чрезмерного минимализма, добавляя в гардероб внятные детали. В тренде — объемные и скульптурные силуэты, воздушные ткани, асимметрия и многослойность.
Пудро-розовый — трендовый цвет сезона
Романтический и воздушный цвет ассоциируется с легкостью и мечтательностью. В сезоне весна-лето 2025 года он представлен в мягких пастельных тонах.
Дизайнеры предлагают обратить внимание на такие цвета и принты в сезоне весна-лето 2025:
Лавандовый — символ изящества и романтики
Ярко-желтый — акцентный цвет, придающий энергии
Теплый персиковый — мягкий, но выразительный
Глубокий синий — элегантный и многогранный
Фисташковый — освежающий и гармоничный
Красный коралл — страстный и привлекающий внимание
Акварельные разводы — художественный и легкий принт
Геометрия — смелые графические узоры
Цветочные мотивы — от нежных до больших и абстрактных
Змеиный и тигровый принт — для дерзких и стильных образов.
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