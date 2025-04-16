ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы: работает ПВО

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Одессе

Взрывы в Одессе / © ТСН.ua

В Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Власти города призывают жителей находиться в безопасных местах.

Сообщается, что враг атакует ударными беспилотниками, в городе работают силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie