В Одессе ночью раздались взрывы: работает ПВО

Взрывы в Одессе / © ТСН.ua

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В Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Власти города призывают жителей находиться в безопасных местах.

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Сообщается, что враг атакует ударными беспилотниками, в городе работают силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .