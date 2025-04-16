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- Украина
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В Одессе ночью раздались взрывы: работает ПВО
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Власти города призывают жителей находиться в безопасных местах.
Сообщается, что враг атакует ударными беспилотниками, в городе работают силы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .