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Ворожі дрони атакують Україну: напрямки руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 16 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу півночі та півдня.
Сумщина: декілька груп шахедів — на Суми/передмістя.
Полтавщина: більшість БпЛА — курсом на Сумщину.
Кілька груп — від Полтави на Миргородський район.
БпЛА — повз Семенівку на Черкащину.
Кіровоградщина: БпЛА — повз Новоукраїнку західним курсом.
Дніпропетровщина: декілька груп — повз Магдалинівку на Полтавщину.
Нові групи шахедів з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини.
Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.