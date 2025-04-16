Ворожі дрони атакують Україну: напрямки руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 16 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу півночі та півдня.

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Сумщина: декілька груп шахедів — на Суми/передмістя.

Полтавщина: більшість БпЛА — курсом на Сумщину.

Кілька груп — від Полтави на Миргородський район.

БпЛА — повз Семенівку на Черкащину.

Кіровоградщина: БпЛА — повз Новоукраїнку західним курсом.

Дніпропетровщина: декілька груп — повз Магдалинівку на Полтавщину.

Нові групи шахедів з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.