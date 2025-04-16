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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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411
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Ворожі дрони атакують Україну: напрямки руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 16 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу півночі та півдня.

  • Сумщина: декілька груп шахедів — на Суми/передмістя.

  • Полтавщина: більшість БпЛА — курсом на Сумщину.

  • Кілька груп — від Полтави на Миргородський район.

  • БпЛА — повз Семенівку на Черкащину.

  • Кіровоградщина: БпЛА — повз Новоукраїнку західним курсом.

  • Дніпропетровщина: декілька груп — повз Магдалинівку на Полтавщину.

  • Нові групи шахедів з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

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