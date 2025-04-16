Россия начала запускать по Украине ядовитые "Шахеды" – InformNapalm

Shahed. / © t.me/SJTF_Odesa

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Из нескольких военных источников стало известно о возможном применении Россией химических ядовитых веществ на БПЛА типа “Shahed 136”/”Герань-2”. По их словам, оккупанты могут наносить токсичные вещества на корпуса дронов, чтобы нанести дополнительный вред тем, кто контактирует с обломками после вреда.

Об этом сообщает InformNapalm.

Пока нет подтверждения, что это явление носит массовый характер. Однако военные специалисты считают целесообразным избегать прикосновения к обломкам “Shahed” без предварительного анализа на наличие химической опасности.

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Как напоминают аналитики, на территории России давно действуют научные учреждения, разрабатывающие боевые ядовитые вещества. Также известны случаи, когда российские спецслужбы использовали такие вещества для убийств своих оппонентов за рубежом, в частности, с применением "Новичка".

Вместе с тем, не исключено, что информация о химической обработке дронов может быть элементом информационно-психологических операций врага, направленных на распространение паники среди гражданского населения. Поэтому призываем украинцев сохранять спокойствие и критично относиться к подобным сообщениям.

Напомним, количество воздушных атак России против Украины растет. Так враг показывает, что в ближайшее время сосредоточится на откровенном терроре мирного населения.

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