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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия атакует ядовитыми "Шахедами": в ЦПД уточнили угрозу

В одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант).

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедов

Атака враждебных «Шахедов» по Украине / © t.me/SJTF_Odesa

Российская армия действительно использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед», снаряженные ядовитыми веществами. Однако обломки их корпуса не представляют угрозы.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

«Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. Информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается», — говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что в одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант).

«Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», — уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что оккупанты могут наносить токсичные вещества на корпуса дронов, чтобы причинить дополнительный вред тем, кто контактирует с обломками после их сбития.

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