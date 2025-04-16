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Россия атакует ядовитыми "Шахедами": в ЦПД уточнили угрозу
В одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант).
Российская армия действительно использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед», снаряженные ядовитыми веществами. Однако обломки их корпуса не представляют угрозы.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
«Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. Информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается», — говорится в сообщении.
В ЦПД добавили, что в одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант).
«Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», — уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что оккупанты могут наносить токсичные вещества на корпуса дронов, чтобы причинить дополнительный вред тем, кто контактирует с обломками после их сбития.