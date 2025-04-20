США и Иран заявляют, что переговоры по ядерной программе достигли прогресса

Ядерная программа Ирана

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Иран и Соединенные Штаты планируют вновь встретиться на следующей неделе относительно быстро развивающейся ядерной программы Тегерана после того, как обе стороны заявили, что достигли прогресса в своих переговорах в Риме.

Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель США подтвердил, что во время переговоров в Риме специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи общались лицом к лицу.

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Прежде чем они снова встретятся в Омане 26 апреля, Арагчи сказал, что переговоры на техническом уровне состоятся в ближайшие дни. То, что эксперты будут обсуждать детали возможного соглашения, свидетельствует о движении в переговорах, поскольку президент США Дональд Трамп настаивал на скорейшем заключении соглашения, угрожая военными действиями против Ирана.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, говорившего на условиях анонимности для обсуждения частной дипломатической встречи, стороны "достигли очень значительный прогресс в наших прямых и косвенных дискуссиях".

В сообщении на X Арагчи также сказал, что они достигли "прогресса в принципах и целях возможного соглашения". Однако он добавил, что "оптимизм может быть оправдан, но только с большой долей осторожности".

Ранее он сказал иранскому государственному телевидению, что "я надеюсь, что мы будем в лучшем положении после технических переговоров".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к процветанию Ирана, однако, по его словам, Соединенные Штаты не позволят, чтобы эта страна имела ядерное оружие.