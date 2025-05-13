США підписали угоду із Саудівською Аравією / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали «історичний» документ про «стратегічне економічне партнерство».

Білий дім заявив про цю угоду 13 травня.

За інформацією Білого дому, угода охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.

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«Президент Дональд Трамп оголосив про зобов’язання Саудівської Аравії інвестувати в Сполучені Штати 600 млрд доларів з метою зміцнення економічних зв’язків, які збережуться для майбутніх поколінь. Перші угоди зміцнять нашу енергетичну безпеку, оборонну промисловість, лідерство в технологіях та доступ до глобальної інфраструктури та критично важливих корисних копалин», — йдеться у повідомленні Білого дому.

Відомо, що угода між США та Саудівською Аравією містить домовленості про продаж оборонної продукції на 142 млрд доларів.

«Підкреслюючи нашу відданість зміцненню партнерства в галузі оборони та безпеки, Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж оборонної продукції — майже на 142 млрд доларів, що забезпечує Саудівську Аравію найсучаснішим бойовим обладнанням та послугами від понад десятка американських оборонних компаній», — додали в Білому домі.

Нагадаємо, тимчасове припинення військової допомоги США Україні викликало обговорення світових політиків. І хоча постачання США відновили, проте поставили нові умови.

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