Утром в Ивано-Франковске раздались взрывы

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

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Утром, 15 мая, в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области и городе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.