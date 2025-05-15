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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Утром в Ивано-Франковске раздались взрывы

Регион атаковали вражеские БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

Утром, 15 мая, в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области и городе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

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