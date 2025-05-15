В Луцьку зранку пролунала серія вибухів

Робота ППО / © Associated Press

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У Луцьку зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів під час атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Повідомляється, що перші вибухи пролунали приблизно о 6:00.

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Через десять хвилин в місті пролунали повторні вибухи.

Мер міста Ігор Поліщук повідомив про роботу сил ППО та закликав залишатись в укриттях.

Раніше повідомлялося, що зранку, 15 травня, в Івано-Франківську пролунала серія вибухів, під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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