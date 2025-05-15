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- Війна
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В Луцьку зранку пролунала серія вибухів
Місто атакували ворожі БпЛА.
У Луцьку зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів під час атаки ворожих БпЛА.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Повідомляється, що перші вибухи пролунали приблизно о 6:00.
Через десять хвилин в місті пролунали повторні вибухи.
Мер міста Ігор Поліщук повідомив про роботу сил ППО та закликав залишатись в укриттях.
Раніше повідомлялося, що зранку, 15 травня, в Івано-Франківську пролунала серія вибухів, під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.