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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В Луцьку зранку пролунала серія вибухів

Місто атакували ворожі БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

У Луцьку зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів під час атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Повідомляється, що перші вибухи пролунали приблизно о 6:00.

Через десять хвилин в місті пролунали повторні вибухи.

Мер міста Ігор Поліщук повідомив про роботу сил ППО та закликав залишатись в укриттях.

Раніше повідомлялося, що зранку, 15 травня, в Івано-Франківську пролунала серія вибухів, під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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