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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3209
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2 хв

Капітан "Шахтаря" відреагував на перемогу над "Динамо" у фіналі Кубка України

Микола Матвієнко наголосив на важливості цього трофею для "гірників".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Микола Матвієнко

Микола Матвієнко / © ФК Шахтар

Капітан донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко поділився емоціями після перемоги своєї команди над київським "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.

Після завершення матчу Матвієнко дав коментар для UPL.TV.

– Схоже, що ви зараз найщасливіша людина у світі?

– На цю мить я справді щасливий. Але, чесно кажучи, у глибині душі я відчував, що сьогодні переможемо. Не знаю чому. Просто було таке передчуття. І ця перемога для нас набагато важливіша, ніж для "Динамо", бо ми завершуємо чемпіонат на третьому місці, і, наскільки я розумію, ця перемога дає нам путівку до Ліги Європи.

– "Шахтар" уперше за 25 років не зіграє в Лізі чемпіонів. Як команда сприймає участь у турнірі рангом нижче? Усе ж таки це Ліга Європи. Наскільки вона важлива для "Шахтаря"?

– Моє розуміння таке: ми виходимо на кожен матч із бажанням перемогти, і не має значення, який це турнір. Головне, що він є, хоч якийсь. Ми будемо в ньому виступати і, вважаю, зможемо добре себе проявити.

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги своєї команди у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

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