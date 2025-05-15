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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путіну не потрібен мир, він хоче надалі бомбити Україну — Пісторіус

Голова Міноборони Німеччини заявив, що санкційний тиск на Росію буде посилено, якщо диктатор Путін не погодиться з припиненням вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Борис Пісторіус

Борис Пісторіус / © Associated Press

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він не вірить у згоду Росії припинити вогонь в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу ZDF.

За словами міністра, лідери країн Європи, включно з Німеччиною, чітко дали зрозуміти, що санкційний тиск на Росію буде посилено, якщо диктатор Путін «не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати».

«Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати й захоплювати території», — наголосив Пісторіус.

Він також підкреслив, що Україна потребує подальшої підтримки, а європейські країни мають зберігати єдність у цьому питанні.

«Я вважаю, це сигнал, який має значення не лише для Москви, а й для Вашингтона», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат заявив, що диктатор Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому разі російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль.

Ми раніше інформували, що спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, хоча переговори з РФ раніше анонсувалися на четвер, 15 травня.

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