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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путину не нужен мир, он хочет в дальнейшем бомбить Украину — Писториус

Глава Минобороны Германии заявил, что санкционное давление на Россию будет усилено, если диктатор Путин не согласится с прекращением огня.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Борис Писториус

Борис Писториус / © Associated Press

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что он не верит в согласие России прекратить огонь в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалуZDF.

По словам министра, лидеры стран Европы, включая Германию, четко дали понять, что санкционное давление на Россию будет ужесточено, если диктатор Путин «не согласится с прекращением огня или даже не начнет его воплощать».

«Неохотно, но, к сожалению, нельзя сказать, что я ничего другого и не ожидал. Это поведение, которое Путин проявлял с самого начала. Он не хочет переговоров, он хочет и дальше бомбить, воевать и захватывать территории», — подчеркнул Писториус.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке, а европейские страны должны сохранять единство в этом вопросе.

«Я считаю, это сигнал, который имеет значение не только для Москвы, но и для Вашингтона», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что диктатор Путин боится принять предложение о прекращении огня, поскольку в таком случае российские сторонники жесткой линии могут оказывать большее давление на Кремль.

Мы ранее информировали, что спецпосланник Трампа Виткофф заявил, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, хотя переговоры с РФ ранее анонсировались на четверг, 15 мая.

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