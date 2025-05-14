Перемирие с РФ создаст угрозу для Европы: военный аналитик предупредил об опасности

РФ создает угрозу для всей Европы / © ТСН.ua

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Перемирие с РФ создаст угрозу всей Европе, потому что прекращение активных боевых действий позволит России восстановить ресурсы и потенциально начать новую военную кампанию уже против другой страны.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал военный аналитик Денис Попович.

Если Украина согласится на перемирие с Россией, это станет опасностью для всей Европы, считает аналитик. По его мнению, прекращение активных боевых действий позволит России восстановить ресурсы и потенциально начать новую военную кампанию против другой страны.

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По словам Поповича, особенная угроза состоит в том, что большинство стран ЕС не имеют реального боевого опыта, в первую очередь в условиях современной войны, где основную роль играют дроны, а не бронетехника.

«А Россия активно учится и адаптируется к новым форматам боевых действий, что дает ей стратегическое преимущество», — говорит эксперт.

Более того, как ранее отмечал вице-адмирал Петер Ресинк, директор нидерландской военной разведки (MIVD), Европа не должна терять бдительность относительно роста киберугрозы со стороны Китая, даже несмотря на то, что фокус европейских стран сейчас сосредоточен на действиях России.

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