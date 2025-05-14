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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Адвокат Гладковского прокомментировал информацию о его задержании в Испании

Адвокат Олега Гладковского заявил, что его клиента не задерживали в Испании.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Олег Гладковский

Олег Гладковский / © УНИАН

В среду, 14 мая, Национальное антикоррупционное бюро объявило о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО. В СМИ сообщали, что речь идет об Олеге Гладковском, однако его адвокат отрицает эту информацию.

Об этом сообщил адвокат Руслан Волынец в Facebook.

«В отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения», — говорится в сообщении.

Сейчас комментариев от НАБУ нет.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило о задержании в Испании бывшего первого заместителя СНБО.

Дата публикации
Количество просмотров
3
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