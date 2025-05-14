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Адвокат Гладковського прокоментував інформацію про його затримання в Іспанії
Адвокат Олега Гладковського заявив, що його клієнта не затримували в Іспанії.
У середу, 14 травня, Національне антикорупційне бюро оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО. В ЗМІ повідомляли, що мова йде про Олега Гладковського, однак його адвокат заперечує цю інформацію.
Про це повідомив адвокат Руслан Волинець в Facebook.
«Відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення», — йдеться в повідомленні.
Наразі коментарів від НАБУ немає.
Нагадаємо, 14 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО.