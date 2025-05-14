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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Адвокат Гладковського прокоментував інформацію про його затримання в Іспанії

Адвокат Олега Гладковського заявив, що його клієнта не затримували в Іспанії.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Олег Гладковський

Олег Гладковський / © УНІАН

У середу, 14 травня, Національне антикорупційне бюро оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО. В ЗМІ повідомляли, що мова йде про Олега Гладковського, однак його адвокат заперечує цю інформацію.

Про це повідомив адвокат Руслан Волинець в Facebook.

«Відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення», — йдеться в повідомленні.

Наразі коментарів від НАБУ немає.

Нагадаємо, 14 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
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