Адвокат Гладковського прокоментував інформацію про його затримання в Іспанії

Олег Гладковський / © УНІАН

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У середу, 14 травня, Національне антикорупційне бюро оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО. В ЗМІ повідомляли, що мова йде про Олега Гладковського, однак його адвокат заперечує цю інформацію.

Про це повідомив адвокат Руслан Волинець в Facebook.

«Відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення», — йдеться в повідомленні.

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Наразі коментарів від НАБУ немає.

Нагадаємо, 14 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО.