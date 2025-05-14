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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Іспанії затримали ексчиновника РНБО Гладковського: що відомо

За інформацією ЗМІ, мова йде про Олега Гладковського.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Олег Гладковський

Олег Гладковський / © УНІАН

Колишній перший заступник секретаря РНБО, який також очолював Міжвідомчу комісію з оборонно-промислових питань, затриманий у Іспанії. Його розшукувало НАБУ з червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП.

За інформацією журналіста Михайла Ткача, мова йде про Олега Гладковського.

Фігуранта звинувачують у схемі закупівлі вантажівок для армії за завищеними цінами, через що держава втратила понад 17 млн грн. Разом з ним у справі проходять ексзаступник міністра оборони та керівник департаменту відомства.

«Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України», — йдеться в повідомленні.

За повідомленням САП, під час досудового розслідування було встановлено, що колишній представник Ради національної безпеки і оборони (РНБО) використав службове положення для отримання незаконної вигоди. Він сприяв інтересам ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», у якій мав особисту частку разом із близькими особами.

У жовтні 2019 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою). 2 липня 2021 року обвинувальний акт передали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Однак у листопаді 2023 року фігурант справи виїхав з України, що ускладнило судовий процес.

У квітні 2024 року ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оголосив підозрюваного в міжнародний розшук.

Нагадаємо, ексзаступник Єрмака «вхопив» нові підозри від НАБУ та САП.

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