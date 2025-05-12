У РНБО оцінили готовність Росії до припинення вогню

Припинення вогню

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У РНБО відреагували на відмову російської сторони від припинення вогню. РФ свідомо ігнорує перемир’я.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Росія і далі атакує на фронті, обстрілює прикордоння Сумщини, вночі била „Шахедами“. Просто ігнорує припинення вогню свідомо», — наголосив він.

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Що відомо про вимогу до РФ

Лідери «коаліції охочих» під час візиту до Києва 11 травня вимагали від Росії погодитися на припинення вогню. Понад 30 країн підтримали ініціативу, щоб починаючи від понеділка, 12 травня, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов — на суші, на морі і в повітрі.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон попередили російського диктатора Путіна: якщо він відмовиться від припинення вогню — будуть наслідки.

Як розповів Макрон, моніторинг дотримання припинення вогню будуть забезпечувати американці, але всі братимуть участь.

Нагадаємо, Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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