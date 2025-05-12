Можлива заборона TikTok і Telegram в Україні: у ЗСУ оцінили доцільність

TikTok / © Pexels

Реклама

Для того, щоб почати забороняти в Україні TikTok та Telegram, треба запропонувати суспільству якісну альтернативу. Без реального вибору такі заборони можуть викликати супротив і недовіру.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Live.

Тимочко підкреслив, що Україна вже має досвід обмеження доступу до російських соцмереж «Вконтактє» та «Однокласники». На їхнє місце прийшли платформи від американських компаній — Twitter (тепер «X») та Facebook. Однак, за його словами, Instagram має специфічну цільову аудиторію і не зовсім підходить для порівняння.

Реклама

«Веду ось до чого — якщо щось забороняти, треба запропонувати альтернативу. Історична практика доводить: якщо ми щось просто забороняємо, та не пропонуємо альтернативи, то, на жаль, люди знаходять для себе самі чи придумають. Й процес може бути не просто забороненим, а вийти абсолютно з-під контролю», — сказав Тимочко.

«Веду ось до чого — якщо щось забороняти, треба запропонувати альтернативу. Історична практика доводить: якщо ми щось просто забороняємо, та не пропонуємо альтернативи, то, на жаль, люди знаходять для себе самі чи придумають. Й процес може бути не просто забороненим, а вийти абсолютно з-під контролю», — сказав він.

Експерт підкреслив, що при введенні обмежень на контент, необхідно запропонувати альтернативи, які не лише будуть доступними, але й за якістю та комфортністю користування не поступатимуться тим платформам, які обмежуються. Тимочко додав, що до цього моменту можна накладати обмеження на конкретні види та типи контенту, який поширюється на цих платформах, адже кібербезпека залишається важливою складовою стратегії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що TikTok надсилав дані користувачів до Китаю.

Реклама