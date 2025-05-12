Возможный запрет TikTok и Telegram в Украине: в ВСУ оценили целесообразность

TikTok / © Pexels

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Для того чтобы начать запрещать в Украине TikTok и Telegram, нужно предложить обществу качественную альтернативу. Без реального выбора такие запреты могут вызвать сопротивление и недоверие.

Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Live.

Тимочко подчеркнул, что у Украины уже есть опыт ограничения доступа к российским соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники». На их место пришли платформы от американских компаний — Twitter (теперь X) и Facebook. Однако, по его словам, Instagram имеет специфическую целевую аудиторию и не совсем подходит для сравнения.

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«Веду вот к чему — если что-то запрещать, нужно предложить альтернативу. Историческая практика доказывает: если мы что-то просто запрещаем и не предлагаем альтернативы, то, к сожалению, люди находят для себя сами или придумают. И процесс может быть не просто запрещен, а выйти абсолютно из-под контроля», — сказал Тимочко.

«Веду вот к чему — если что-то запрещать, нужно предложить альтернативу. Историческая практика доказывает: если мы что-то просто запрещаем и не предлагаем альтернативы, то, к сожалению, люди находят для себя сами или придумают. И процесс может быть не просто запрещен, а выйти абсолютно из-под контроля», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что при введении ограничений на контент, необходимо предложить альтернативы, которые не только будут доступны, но и по качеству и комфортности пользования не будут уступать ограничивающимся платформам. Тимочко добавил, что до этого момента можно налагать ограничения на конкретные виды и типы контента, распространяющегося на этих платформах, ведь кибербезопасность остается важной составляющей стратегии.

Напомним, ранее мы писали о том, что TikTok посылал данные пользователей в Китай.

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