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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
2 хв

"Пуховички не ховаємо": відома синоптикиня сказала, коли до України прийде тепло

Прохолодна і навіть холодна погода триватиме в Україні. Особливо вразять ночі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Пуховички не ховаємо": відома синоптикиня сказала, коли до України прийде тепло

Погода в Україні 13 травня / © ТСН

Погода в Україні поки справжнім весняним теплом не порадує. Завтра, 13 травня, максимальна температура повітря в Україні протягом дня становитиме +14+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише +9+12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Нестерпно холодні ночі

«Ще холоднішими будуть ночі, якісь нестерпні +2+7 градусів», — сказала Діденко.

Водночас, за її прогнозом погоди в Україні практично усюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами.

«Саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас», — пояснила фахівчиня.

Де дощитиме 13 травня

Отже, 13-го травня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.

У Києві завтра передбачається дощ, вночі +3+6 градусів, вдень +12+14 градусів.

«Буде холодно і на вулиці, і вдома, тому гріємося рухом, біганням, пуховички не ховаємо, шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо в культурні, спортивні, лекційні зали, де збираються люди. Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше. Не бурчимо, тепло ще обов’язково прийде», — додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що й раніше, в Укргідрометцентрі, прогнозували хмарну погоду, подекуди з проясненнями. Температурні показники коливатимуться від 13-ти до 18-ти градусів з позначкою плюс.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВА НЕБЕЗПЕКА! НА УКРАЇНУ СУНЕ ТОРНАДО!

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Дата публікації
Кількість переглядів
611
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