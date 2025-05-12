- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 611
- Час на прочитання
- 2 хв
"Пуховички не ховаємо": відома синоптикиня сказала, коли до України прийде тепло
Прохолодна і навіть холодна погода триватиме в Україні. Особливо вразять ночі.
Погода в Україні поки справжнім весняним теплом не порадує. Завтра, 13 травня, максимальна температура повітря в Україні протягом дня становитиме +14+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише +9+12 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Нестерпно холодні ночі
«Ще холоднішими будуть ночі, якісь нестерпні +2+7 градусів», — сказала Діденко.
Водночас, за її прогнозом погоди в Україні практично усюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами.
«Саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас», — пояснила фахівчиня.
Де дощитиме 13 травня
Отже, 13-го травня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.
У Києві завтра передбачається дощ, вночі +3+6 градусів, вдень +12+14 градусів.
«Буде холодно і на вулиці, і вдома, тому гріємося рухом, біганням, пуховички не ховаємо, шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо в культурні, спортивні, лекційні зали, де збираються люди. Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше. Не бурчимо, тепло ще обов’язково прийде», — додала Наталка Діденко.
Нагадаємо, що й раніше, в Укргідрометцентрі, прогнозували хмарну погоду, подекуди з проясненнями. Температурні показники коливатимуться від 13-ти до 18-ти градусів з позначкою плюс.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВА НЕБЕЗПЕКА! НА УКРАЇНУ СУНЕ ТОРНАДО!
Читайте також