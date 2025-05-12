Зіркова українська баскетболістка вдруге поспіль стала чемпіонкою Іспанії

Аліна Ягупова / © Miguel Angel Polo, facebook.com/valenciabasket

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Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала чемпіонкою Іспанії сезону-2024/25 у складі "Валенсії".

Команда 33-річної українки у фінальній серії плейоф іспанської ліги перемогла "Сарагосу" з рахунком 2:0.

Перший матч вдома "Валенсія" виграла з рахунком 75:65. Ягупова провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала п'ять очок і зробила сім підбирань.

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У другому поєдинку на виїзді "Валенсія" здобула перемогу з рахунком 71:63. Аліна знову зіграла 29 хвилин, за які набрати дев'ять очок, зробила п'ять підбирань, а також один асист і одне перехоплення.

Для Ягупової це друге поспіль чемпіонство в Іспанії й четвертий загалом трофей з "Валенсією". Минулого сезону українка також здобула Кубок Іспанії, а поточної кампанії виграла Суперкубок країни.

Цього сезону Аліна зіграла у чемпіонаті Іспанії 32 матчі, в середньому проводила на майданчику 23,1 хвилини (9,3 очка, 2.8 підбирання й 3,5 асиста).

Капітанка жіночої збірної України виступає за "Валенсію" від січня 2024 року після того, як залишила турецьку "Чукурову".

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До того Ягупова виступала у складі турецького "Фенербахче", з яким у сезоні-2022/23 виграла Євролігу. Українку двічі поспіль визнавали найкращою баскетболісткою (MVP) турніру – в 2020 та 2021 роках.

Раніше повідомлялося, що визначився чемпіон України з баскетболу сезону-2024/25.