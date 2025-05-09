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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх стала переможницею престижного турніру в Катарі, Левченко здобула "бронзу" (відео)

Ярослава виграла нові комерційні змагання зі стрибків у висоту.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею нового міжнародного комерційного легкоатлетичного турніру What Gravity Challenge 2025, організованого в столиці Катару Досі олімпійським чемпіоном Мутазом Баршимом.

23-річна уродженка Дніпра тріумфувала на престижних змаганнях, з першої спроби взявши висоту 2,00 метра.

Потім Ярослава вже у статусі переможниці замовила висоту 2,02 метра і також взяла її з першої спроби, показавши найкращий результатат сезону в світі.

Далі Магучіх попросила організаторів установити планку на висоті 2,05 метра, але не зуміла підкорити її, зробивши одину спробу.

Ще одна українка Юлія Левченко здобула "бронзу" з особистим рекордом сезону (1,94 метра).

What Gravity Challenge-2025. Доха. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96 м

3. Юлія Левченко (Україна) – 1.94 м

Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в китайських Сямені та Шанхаї.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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