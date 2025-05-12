В Україні виплачують компенсацію через війну: хто може отримати і скільки

В Україні працює програма «єВідновлення»

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665 мільйонів гривень додатково спрямують на виплату компенсацій за пошкоджене житло в межах програми «єВідновлення». Це — допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів. Цих коштів вистачить, щоб відновити ще майже 8 тисяч житлових приміщень. Днями виповнилось два роки від того, як програма «єВідновлення» стала доступною для українців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Жителька Ірпеня Валентина Буяло втратила дім через війну Росії. Це була звичайна п’ятиповерхівка на 164 квартири, розповідає Валентина. Під час окупації росіянами вона постраждала спочатку від «Градів», а коли окупанти виходили з міста вгатили по ній ракетою з літака. Валентина із синами та хворою мамою в цей час була в евакуації. Будинок визнали непридатним для проживання, мешканців переселили у модульні будиночки.

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Будинок, який знищили окупанти / © ТСН

«По сьогоднішній день, три роки ми бачимо ніякої відбудови нічого немає», — каже жінка.

Зрозумівши, що відбудови не дочекається, Валентина підготувала всі необхідні документи та подала заявку на у застосунку «Дія». Про цю можливість, каже дізналась з новин. Вже за два місяці електронний сертифікат на придбання нового житла був у її смартфоні, а півтора мільйони гривень на спеціальному рахунку.

Придбати нове житло у її рідному Ірпені Валентина не змогла, бо дорого. Купила квартиру неподалік — у Ворзелі.

Про створення можливості у кілька кліків на смартфоні зафіксувати пошкоджене або зруйноване житло громадян для отримання відшкодування президент Зеленський говорив ще у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, розповідає віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. «єВідновлення „— унікальна послуга, аналогів якої в світі немає. Для її створення задіяли десятки державних інституцій на всіх рівнях, розповідає міністр.

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Лише за два роки існування програми «єВідновлення» українцями було подано понад 850 тисяч заявок про пошкоджене майно. Понад 90 тисяч родин вже отримали компенсації на майже 9 млрд гривень, розповідає Федоров.

Аби отримати відшкодування необхідно подати заявку в застосунку «Дія» або через Центр надання адміністративних послу, розповідає заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська. Далі цю заявку отримує орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться майно. Комісія на місці фіксує та оцінює пошкодження. Далі за спеціальною формулою та коефіцієнтами, визначеними Кабміном, нараховується та виплачується сума компенсації.

«На легкі — середній чек, середня сума компенсації — це 75 тисяч гривень, якщо говорити за середні ремонти, то це близько 350 тисяч на відновлення пошкодженого житла. Якщо говорити про компенсацію за знищене житло, то вже більше, ніж 9 тисяч родин вже мали можливість придбати таке житло і тут середня сума компенсації півтора мільйона гривень», — йдеться у сюжеті ТСН.

72-річна жителька Ірпеня Лідія Репік показує ТСН світлини свого будинку. Понівечений фасад, стіни, дах та знищений гараж. Збитків нарахували майже на 300 тисяч. На ремонт від держави жінка отримала 200. Цих коштів вистачило, щоб зробити зовнішні роботи: відновити та утеплити фасад, закласти діру в стіні та перекрити частково дах шифером.

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«Я дуже задоволена, що така програма є що мені допомогли, тому що я в сама цей фасад не зробила», — каже Лідія.

Творці програми постійно удосконалюють вже існуючі сервіси та додають нові. Так, віднедавна стало можливим отримати гроші на відновлення знищеного будинку на власній земельній ділянці.

«Вже 300 родин отримали перший транш виплати для відновлення свого житла. Зараз ми говоримо про середню суму компенсації в 2,2 млн грн», — йдеться у сюжеті ТСН.

Працюють розробники «єПідтримки» і над алгоритмами та механізмами отримання компенсації за втрачене житло на окупованих територіях. Аби держава змогла якомога швидше надати гроші важливо, щоб нерухомість була внесена до Реєстру речових прав, наголошують чиновники. Якщо майнові документи втрачені їх необхідно буде відновити через суд за спрощеною процедурою. Над відповідним законом наразі працюють народні обранці.

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