Фельдшер з Одещини коригував удари РФ під час роботи на "швидкій"

Затриманий корегувальник / © СБУ

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Колишній медик з Одещини передавав російським спецслужбам координати для ракетно-дронових атак, використовуючи свою роботу у швидкій допомозі як прикриття.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Виявилось, що 40-річного фельдшера було дистанційно завербовано ФСБ у квітні 2024 року. На той момент він ще працював у місцевій службі екстреної медичної допомоги, а ворожа розвідка вийшла на нього після того, як помітила його антиукраїнські висловлювання в Telegram.

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Під час виїздів на виклики за номером 103 фігурант шпигував за розташуванням українських військових об’єктів. Особливо його цікавили порти, кораблі морської охорони та позиції ППО. Цю інформацію він передавав окупантам для планування точних ударів по інфраструктурі Одещини.

Спецслужбам України вдалося вчасно викрити зрадника. Влітку 2024 року його затримали, а в телефоні знайшли докази співпраці з ворогом.

На підставі матеріалів СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану — і виніс вирок: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Чернігівщині зрадниця встановлювала відеопастки для коригування ударів РФ по ешелонах ЗСУ.

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