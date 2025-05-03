Визначився чемпіон України з баскетболу сезону-2024/25

БК "Дніпро" / © facebook.com/bc.dnipro

Реклама

Визначився переможець чемпіонату України з баскетболу сезону-2024/25. Ним став "Дніпро", який у фінальній серії плейоф обіграв "Київ-Баскет" з рахунком 2:1 .

Володар "золота" української баскетбольної Суперліги визначався у вирішальній третій грі серії на майданчику КСК "Шинник" у місті Дніпро.

Господарі здобули перемогу з рахунком 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24).

Реклама

Зазначимо, що першому матчі фіналу плейоф дніпряни на домашньому майданчику перемогли з рахунком 89:70. А в другому поєдинку кияни у столиці взяли реванш (73:56), завдавши чинному чемпіону першої поразки в сезоні.

Таким чином, "Дніпро" захистив звання чемпіона України, завоюваши свій третій титул в історії. Торік дніпряни у фінальній серії перемогли "Рівне" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, володарем Кубка України-2025 з баскетболу також став "Дніпро", здолавши у фіналі "Рівне" з рахунком 95:69.