ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Визначився чемпіон України з баскетболу сезону-2024/25

"Золото" національної першості виборов "Дніпро", здолавши у вирішальному матчі "Київ-Баскет".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
БК "Дніпро"

БК "Дніпро" / © facebook.com/bc.dnipro

Визначився переможець чемпіонату України з баскетболу сезону-2024/25. Ним став "Дніпро", який у фінальній серії плейоф обіграв "Київ-Баскет" з рахунком 2:1.

Володар "золота" української баскетбольної Суперліги визначався у вирішальній третій грі серії на майданчику КСК "Шинник" у місті Дніпро.

Господарі здобули перемогу з рахунком 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24).

Зазначимо, що першому матчі фіналу плейоф дніпряни на домашньому майданчику перемогли з рахунком 89:70. А в другому поєдинку кияни у столиці взяли реванш (73:56), завдавши чинному чемпіону першої поразки в сезоні.

Таким чином, "Дніпро" захистив звання чемпіона України, завоюваши свій третій титул в історії. Торік дніпряни у фінальній серії перемогли "Рівне" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, володарем Кубка України-2025 з баскетболу також став "Дніпро", здолавши у фіналі "Рівне" з рахунком 95:69.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie