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Определился чемпион Украины по баскетболу сезона-2024/25
"Золото" национального первенства завоевал "Днепр", одолев в решающем матче "Киев-Баскет".
Определился победитель чемпионата Украины по баскетболу сезона-2024/25. Им стал "Днепр", который в финальной серии плей-офф обыграл "Киев-Баскет" со счетом 2:1.
Обладатель "золота" украинской баскетбольной Суперлиги определялся в решающей третьей игре серии на площадке КСК "Шинник" в городе Днепр.
Хозяева одержали победу со счетом 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24).
Отметим, что в первом матче финала плей-офф днепряне на домашней площадке победили со счетом 89:70. А во втором поединке киевляне в столице взяли реванш (73:56), нанеся действующему чемпиону первое поражение в сезоне.
Таким образом, "Днепр" защитил звание чемпиона Украины, завоевав свой третий титул в истории. В прошлом году днепряне в финальной серии победили "Ровно" со счетом 2:0.
Напомним, обладателем Кубка Украины-2025 по баскетболу также стал "Днепр", одолев в финале "Ровно" со счетом 95:69.