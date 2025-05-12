Тепла весна затримується: що з погодою в Україні

У деяких регіонах очікується мокрий сніг / © Associated Press

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Погода у травні 2025 року зовсім не тішить. В Україні все ще прохолодно і дощить.

Що прогнозують синоптики на новий робочий тиждень — дивіться далі в ексклюзиві TСН.ua.

Понеділок, 12 травня, Україна зустріне з помірно прохолодною весняною погодою, характерною для другої декади травня. Очікується хмарність із проясненнями, місцями дощі, а температура повітря залишатиметься дещо нижчою за середньосезонні показники.

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Дощі можливі на заході країни, короткочасні — у центрі та на півдні.

Удень повітря прогріватиметься до +13 градусів на заході та на півночі, до +17… +18 градусів у решті регіонів.

Очікується, що поступове потепління розпочнеться після 15 травня. На ці дати вказує і синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха. За її даними, на початку тижня раптового підвищення температури до 20 градусів очікувати не варто, втім синоптики очікують подібні температури до середини цього тижня, до 14 травня.

«Можливо, 14-15 травня розпочнуться якісь зрушення на кілька градусів», — зауважила синоптикиня.

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Яка погода буде влітку

За даними фахівців, червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях можливі заморозки до -5 °C, особливо на високогір’ї Карпат.

У Києві червень обіцяє бути теплим, з денними температурами до +25 °C та нічними — до +15 °C. Опади будуть помірними, з переважанням сухої та сонячної погоди.

Синоптикиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж.

«Суха та спекотна погода сприятимуть посиленню пожежної небезпеки», — наголосила вона.

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Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік, найімовірніше, не буде винятком.

За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з’явиться за кілька діб до настання відповідної події.

Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.