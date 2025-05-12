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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ на фронті 12 травня — Генштаб оновив цифри

Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 48 артсистем.

Про це повідомляє сьогодні, 12 травня, Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 12 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 967 060 (+1170) осіб ліквідовано

  • танків — 10 800 (+8)

  • бойових броньованих машин — 22 473 (+27)

  • артилерійських систем — 27 718 (+48)

  • РСЗВ — 1 381

  • засоби ППО — 1 162 (+3)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 678 (+141)

  • крилатих ракет — 3 197

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48 118 (+171)

  • спеціальної техніки — 3 884 (+6)

Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.

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