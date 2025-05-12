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Втрати РФ на фронті 12 травня — Генштаб оновив цифри
Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.
Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 48 артсистем.
Про це повідомляє сьогодні, 12 травня, Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 12 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 967 060 (+1170) осіб ліквідовано
танків — 10 800 (+8)
бойових броньованих машин — 22 473 (+27)
артилерійських систем — 27 718 (+48)
РСЗВ — 1 381
засоби ППО — 1 162 (+3)
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 678 (+141)
крилатих ракет — 3 197
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 118 (+171)
спеціальної техніки — 3 884 (+6)
Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.