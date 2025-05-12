Синоптики оновили прогноз погоди на 12 травня

Погода зіпсується / © pixabay.com

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Сьогодні, 12 травня, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

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Температура вночі +1…+6°С, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі 0…-3°С, вдень +10…15°С, на півдні та сході країни вночі +4…+9°С тепла, вдень +13…18°С.

На високогір’ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0…-5°С, вдень +1…+6°С.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.

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