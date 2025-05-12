Синоптики обновили прогноз погоды на 12 мая

Погода испортится / © pixabay.com

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Сегодня, 12 мая, в Украине ожидается дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской области местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь.

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Температура ночью +1…+6°С, в западных, северных и Винницких областях на поверхности почвы, на западе и Житомирской области и в воздухе 0…-3°С, днем +10…15°С, на юге и востоке страны ночью +4…+9°С тепла, днем +13…18°С.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0… -5°С, днем +1… +6°С.

Ветер северо-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени преобладает прохладная и дождливая погода.

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