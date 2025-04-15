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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Погода в Украине резко изменится: Диденко рассказала, когда ожидать тепла

В Киеве также ожидается постепенное потепление без осадков, с солнечными днями в конце недели.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Синоптикиня Наталья Диденко обещает украинцам теплую неделю с солнцем и температурой до +20

Синоптикиня Наталья Диденко обещает украинцам теплую неделю с солнцем и температурой до +20 / © ТСН.ua

На этой неделе в Украине будет теплая и комфортная погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптика Наталья Диденко.

«Наконец-то прекратятся заморозки, и тепло будет нарастать даже ночью», — написала она.

По ее прогнозу, уже сегодня температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14…+20 градусов.

Особенно тепло будет в центральных и южных регионах.

«Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут царапаться вверх, но будут мягкими и комфортными», — добавила Диденко с присущим ей юмором.

Напомним, 15 апреля, в Украине ожидается мощная магнитная буря. Это К-индекс 5, красный уровень.

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