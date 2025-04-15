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Погода в Украине резко изменится: Диденко рассказала, когда ожидать тепла
В Киеве также ожидается постепенное потепление без осадков, с солнечными днями в конце недели.
На этой неделе в Украине будет теплая и комфортная погода.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптика Наталья Диденко.
«Наконец-то прекратятся заморозки, и тепло будет нарастать даже ночью», — написала она.
По ее прогнозу, уже сегодня температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14…+20 градусов.
Особенно тепло будет в центральных и южных регионах.
«Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут царапаться вверх, но будут мягкими и комфортными», — добавила Диденко с присущим ей юмором.
Напомним, 15 апреля, в Украине ожидается мощная магнитная буря. Это К-индекс 5, красный уровень.