Под толщей Южного океана нашли загадочную жизнь

На глубине около 1000 метров ученые обнаружили редкий призрачно-белый кальмар. / © iflscience.com

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Под толщей воды на глубине более километра исследователи зафиксировали уникальные кадры жизни, скрытой в холодных глубинах Южного океана. Во время экспедиции, продолжавшейся с декабря 2024 по январь 2025 года, команда из Центра глубоководных исследований Миндер-УЗА и Inkfish с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) заглянула туда, где солнечный свет не проникает никогда.

Об этом пишет IFL Science.

На глубине около 1000 метров ученые обнаружили редкого призрачно-белого кальмара вида Moratoothopsis longimana – его длинные, изящные щупальца внушают мистическую атмосферу. Как отметили исследователи, об этом существе почти ничего не известно, однако его уникальные анатомические особенности указывают на приспособление к глубоководной охоте.

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Рядом они зафиксировали Slosarczykovia circumantarctica – прозрачного кальмара с хорошо видимыми внутренними органами и большими светящимися глазами, идеально приспособленными к навигации в полной темноте.

На еще большей глубине – 1500 метров – ученые задокументировали алого Alluroteuthis antarcticus, который, вероятно, держал в щупальцах часть другого кальмара. Это стало настоящей неожиданностью экспедиции.

Антарктида является домом для разнообразных головоногих, от крохотных кальмаров до колоссального осьминога, длиной до четырех метров. У этих существ уникальная физиология: например, некоторые из них имеют "голубую" кровь, способную эффективно транспортировать кислород при температуре ниже нуля, а другие производят специальные белки-антифризы.

Несмотря на десятки уже известных видов кальмаров, глубины Южного океана до сих пор остаются мало исследованными — как и многие хранящиеся ими тайны. Благодаря новейшим технологиям, ученые все чаще получают возможность исследовать эти регионы, открывая мировые новые формы жизни.

В 2024 году австралийская команда уже совершила успешную экспедицию в Тихом океане, где задокументировала редкого великоперого кальмара с его необычной внешностью и поразительными щупальцами. Эти исследования помогают лучше понять биоразнообразие глубоководных экосистем и их адаптацию к экстремальным условиям.