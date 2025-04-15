Під товщею Південного океану знайшли загадкове житття

На глибині близько 1000 метрів науковці виявили рідкісного примарно-білого кальмара. / © iflscience.com

Реклама

Під товщею води на глибині понад кілометр дослідники зафіксували унікальні кадри життя, прихованого в холодних глибинах Південного океану. Під час експедиції, що тривала з грудня 2024 до січня 2025 року, команда з Центру глибоководних досліджень Міндеру-УЗА та Inkfish за допомогою дистанційно керованого апарата (ROV) зазирнула туди, де сонячне світло не проникає ніколи.

Про це пише IFL Science.

На глибині близько 1000 метрів науковці виявили рідкісного примарно-білого кальмара виду Moratoothopsis longimana — його довгі, витончені щупальця навіюють містичну атмосферу. Як зазначили дослідники, про цю істоту майже нічого не відомо, проте її унікальні анатомічні особливості вказують на пристосування до глибоководного полювання.

Реклама

Поряд вони зафіксували Slosarczykovia circumantarctica — прозорого кальмара з добре видимими внутрішніми органами та великими світними очима, які ідеально пристосовані до навігації у повній темряві.

На ще більшій глибині — 1500 метрів — вчені задокументували яскраво-червоного Alluroteuthis antarcticus, який, імовірно, тримав у щупальцях частину іншого кальмара. Це стало справжньою несподіванкою експедиції.

Антарктида є домівкою для різноманітних головоногих, від крихітних кальмарів до колосального восьминога, довжиною до чотирьох метрів. У цих істот унікальна фізіологія: наприклад, деякі з них мають «блакитну» кров, здатну ефективно транспортувати кисень за температури нижче нуля, а інші виробляють спеціальні білки-антифризи.

Незважаючи на десятки вже відомих видів кальмарів, глибини Південного океану досі залишаються мало дослідженими — як і багато таємниць, які вони зберігають. Завдяки новітнім технологіям науковці дедалі частіше отримують змогу досліджувати ці регіони, відкриваючи світові нові форми життя.

У 2024 році австралійська команда вже здійснила успішну експедицію в Тихому океані, де задокументувала рідкісного великоперого кальмара з його незвичною зовнішністю й вражаючими щупальцями. Ці дослідження допомагають краще зрозуміти біорізноманіття глибоководних екосистем та їхню адаптацію до екстремальних умов.