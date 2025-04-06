Сколько муравьев ползает по Земле: ответ вас ошеломит

Муравьи. / © Credits

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Трудно представить, но мир населяют около 20 квадриллионов муравьев. Это число с пятнадцатью нулями, и, по словам ученых, оно может быть даже занижено.

Об этом сообщает Earth.com.

Самые быстрые экологи в мире

Муравьи — очень выносливые и организованные насекомые, которых в природе насчитывается около 22 тысяч видов. В каждой колонии четко распределены роли: одни размножаются, другие заботятся о потомстве, собирают пищу или ухаживают за больными.

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Их секрет — в коллективном уме: как нейроны в мозгу, муравьи взаимодействуют на уровне всей колонии, создавая сложные структуры, мостовые переходы из собственных тел, грибные фермы и даже демонстрируя способность к кооперативному мышлению.

Большинство муравьев в тропиках.

Исследование показывает, что больше всего муравьев обитает в тропических и субтропических регионах, где они гнездятся среди опавших листьев и активны на поверхности почвы. Изучение их расселения помогает понять, как меняется биоразнообразие в результате глобального потепления, изменения ландшафтов и климата.

Влияние, которое не заметишь с первого взгляда

Хотя муравьи кажутся мелкими и незаметными, их роль в экосистеме колоссальна. Лишь на одном гектаре они могут переместить до 13 тонн почвы в год, что стимулирует оборот питательных веществ. Они распространяют семена, разлагают органику, поддерживают плодородие земли и помогают лесам восстанавливаться.

Однако бывает и наоборот – инвазивные виды, такие как огненные муравьи, могут вредить местным экосистемам.

Зачем считать муравьев

Несмотря на микроскопический размер, муравьи оказывают максимальное влияние на природу. Их численность, по мнению ученых, должна стать основой для дальнейших программ сохранения окружающей среды, ведь муравьи — чувствительные индикаторы изменений в экосистемах.

И хотя мы не видим их каждый день, они всюду. И теперь мы знаем, что под каждым нашим шагом миллиарды крошечных, но очень важных существ.

Общий вес муравьев поражает не меньше, чем их количество.

Как отмечает Шультайс, суммарная биомасса муравьев превышает массу всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых и составляет примерно пятую часть биомассы всего человечества. Это еще раз подчеркивает, насколько важна их роль в глобальных экосистемах.