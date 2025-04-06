Андрей Данилко показался на редком фото с мамой и удивил их сходством

Андрей Данилко / © личный архив

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Украинский шоумен Андрей Данилко, который играетВерку Сердючку, предстал на редком фото с мамой.

Так, продюсер и товарищ артиста Юрий Никитин в Telegram-канале звезды опубликовал его архивные фото. На черно-белом изображении маленький Андрей позирует на руках у мамы и внимательно всматривается в объектив. Невооруженным глазом заметно большое сходство между родными людьми. Когда именно был сделан снимок — неизвестно.

Андрей Данилко с мамой

"Андрейко с мамой", — подписали кадр в фан-сообществе Verkamania.

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Реакция поклонников не заставила себя ждать. И в комментариях под публикацией они оставили множество смайликов с сердечками и написали, что Андрей был очень "милым малышом".

К слову, в последнее время Андрей Данилко часто делится архивными фотографиями. Как недавно Никитин в его фан-сообществе показал фото 22-летнего шоумена и вспомнил их знакомство в Донецке.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин публично обратился к бывшей избраннице, певице Ирине Билык. Шоумен показал невиданное архивное фото с артисткой, где ее просто не узнать, и поздравил ее.