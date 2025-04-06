Удар по Кривому Рогу: в больнице борется за жизнь 4-летний Ярчик

4-летний Ярчик борется за жизнь после ракетного удара

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В результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали, среди них 4-летний Ярослав, который находится в больнице Днепра и борется за свою жизнь.

Об этом рассказывает«Свои. Кривой Рог».

Отмечается, что маленькому Ярчику 4 года. Мальчик с родными играл на площадке, когда произошел ракетный удар РФ. По информации паблика, врачи удалили ребенку селезёнку, желчный пузырь, часть печени, пытаются спасти кишечник.

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«Сегодня была вторая операция. Врачи сказали, что сделали все, что было в их силах. Все, что они хотели сделать. А как будет дальше, будет видно по восстановлению. Время покажет. Сейчас Ярчик находится под аппаратом искусственного дыхания. С бесконечным количеством трубочек и лекарств, которые туда подаются», — рассказала паблику мама мальчика Анна.

Отмечается, что российская ракета унесла жизни отца Анны и ее племянницы — 7-летней Арины.

Напомним, что в Украине объявили День траура по погибшим в Кривом Роге.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.