Ученые разгадали секрет маскировки каракатицы-иллюзионистки

Ширококлювая каракатица

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Океан скрывает множество тайн, и одной из самых удивительных является способность каракатиц к маскировке. Эти головоногие моллюски – настоящие мастера иллюзии, но их новый трюк поражает даже исследователей.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Новое исследование ученых из Бристольского университета показало, что ширококлювые каракатицы используют динамические полосы на коже, которые двигаются вниз, чтобы оставаться незаметными для добычи, в частности крабов, даже во время движения.

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Хотя этот метод маскировки отчетлив для человека, он эффективно обманывает зрение жертвы. Большинство хищников выдают себя движением, но каракатицы превратили его в свое преимущество. Исследователи выявили еще, по крайней мере, три стратегии охоты, но механизм этой иллюзии только начинают разгадывать.

Доктор Маттео Сантон из Бристольского университета отмечает, что ранее камуфляж считался преимущественно защитным механизмом добычи, но у каракатиц он помогает хищнику оставаться незамеченным. Доктор Мартин Хау, соавтор исследования, добавил, что способность этих животных менять цвет дает им больше тактических возможностей, чем большинству морских видов.

Эксперименты с крабами показали, что подвижные полосы угнетают их зрение, из-за чего жертва не узнает приближающуюся угрозу.

Напомним, в Индии нашли уникальные древние захоронения и наскальные изображения.