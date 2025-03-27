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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Африка раскалывается: на Земле появится новый океан

Африка постепенно раскалывается на две части – через миллионы лет здесь может образоваться новый океан.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Африка раскалывается

Африка постепенно раскалывается на две части / © NASA

Африка медлительно разделяется на две части. Ученые предупреждают деление займет миллионы лет. В результате восточная часть континента обособится, образовав новый океан.

Об этом сообщило IFLScience.

Мы живем на "пазле" из тектонических плит, постоянно двигающихся через расплавленную мантию планеты. Это движение создает горы, землетрясения и разрывает континенты.

Процесс раскола Африки связан с Восточноафриканской рифтовой системой (EARS) — одной из самых больших в мире. Она простирается на тысячи километров через Эфиопию, Кению, Др Конго, Уганду и другие страны.

Когда раскол завершится, сомалийская плита отделится от нубийской. Это длится около 25 миллионов лет.

В 2018 году у Кении появилась гигантская трещина, что вызвало дискуссии среди геологов. Некоторые считают ее следствием эрозии, а не глубинных тектонических изменений. Однако это событие напомнило миру, что континенты – не неподвижны, а постоянно меняются.

Лусия Перес Диас, эксперт по динамике разломов, отмечает: процесс будет очень медленным, но неизбежным. И когда он завершится, карта мира изменится навсегда.

Дата публикации
Количество просмотров
2225
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